Microsoft анонсировала постепенное сворачивание бизнеса в России

Microsoft постепенно сократит свой бизнес в России. Об этом в интервью Washington Post сообщил глава компании Брэд Смит.
«Что касается России, то мы работаем там все меньше и меньше, пока там ничего не останется или почти ничего», — сказал он.
При этом Смит отметил, что Microsoft планирует помогать и оказывать поддержку своим сотрудникам в РФ.
Ранее компания уже сообщала о значительном сокращении своей деятельности на территории России. В качестве причины данного решения там назвали «изменения в области экономического развития и оценки бизнеса». Сокращение затрагивало свыше 400 сотрудников.