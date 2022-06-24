Продавцы пожаловались в ФАС на крупные маркетплейсы

Российские продавцы пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на крупные российские маркетплейсы. Об этом сообщил «Коммерсант». Письмо регулятору направила «Опора России», которая заявила, что площадки увеличивают комиссию до 10%, если торговцы отказываются участвовать в распродажах и акциях. В итоге бизнес теряет прибыль.

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«С этим сталкиваются и производители продуктов питания, что ущемляет права поставщиков и негативно сказывается на экономике продаж через онлайн-канал», — отметил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

В Wildberries сообщили изданию, что продавцы принимают решение об участии в акциях и устанавливают цены на товары самостоятельно. В «Яндекс.Маркете» и Ozon же сказали, что никаких ограничений не устанавливают.

По словам партнёра BGP Litigation Ирины Акимовой, для того чтобы квалифицировать такую политику как нарушение, нужно доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что последний против них возражал, указывая на невыгодность.

Акимова подчеркнула, что сделать это может быть непросто. Дело в том, что у торговых площадок могут быть свои аргументы: например, обеспечение доступности товаров для потребителей в условиях роста цен.

В мае россияне массово жаловались на штрафы в Wildberries за возврат товара. Выяснилось, что некоторые пользователи ещё в апреле начали получать предупреждения о том, что если потребитель откажется от заказанных товаров, то площадка возьмёт 100 рублей за каждый.