Российским ломбардам предрекли закрытие

В следующие несколько кварталов российский рынок ломбардов ожидают убытки, которые повлекут за собой закрытие большого числа точек. По большей части это коснется не самых благополучных регионов, заявили участники V Конгресса ломбардов, передает «Коммерсант».

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Сейчас большая доля залогов - примерно 95% - в ломбардах приходится на золото, 25% процентов остаются невостребованными.

В итоге точки вынуждены реализовывать их самостоятельно, однако в марте стоимость металла превышала цену летом. Следовательно, продажа осуществляется по более низкой стоимости, чем изначально оценивалось.

Согласно данным Банка России на 22 июня, число ломбардов в реестре Центробанка уже уменьшилось на 6% в сравнении с началом года

(2096 штук).

Среди других проблем отрасли - отмена послаблений по применению ограничений по полной стоимости кредита (ПСК).

По словам главы совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексея Лазутина, в случае отсутствия поддержки со стороны государства малые ломбарды будут уходить с рынка. Ориентировочно совокупные убытки предприятий могут составить 2,5 миллиарда рублей в месяц.

Это приведет к снижению доступности легальных финансовых инструментов для граждан, хотя на рынке будет наблюдаться рост спроса на их услуги.

Ранее директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что в этом году злоумышленники, нелегально выдающие