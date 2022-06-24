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53 минуты назад

В России начнут продавать вино в алюминиевых банках

Лера Букина

Виноделы на фоне подорожания тары отходят от использования стеклянных бутылок. Теперь они делают выбор в пользу алюминиевых банок вместо стекла. Так, теперь напиток будут разливать как пиво, сообщает «Коммерсант».

В России начнут продавать вино в алюминиевых банках
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что электроэнергия и топливо для стеклодувных печей поднялись в цене в связи с санкциями. Некоторое время назад в цене бутылки на долю энергоносителей приходилось около 20% затрат, но теперь — до 65%.

Вместе с тем эксперты указывают на то, что в России спрос на вино в банках слишком низкий. Потенциальная емкость сегмента составляет 1%. Это обусловлено высокими ценами. Банка игристого объемом 0,25 миллилитра стоит примерно 300 рублей.

Среди российских виноделов, которые свои напитки разливают по банкам и продают, - компания «Союз-Вино».

В настоящее время россияне выпивают около семи литров вина в год на человека — это ориентировочно десять бутылок.

Ранее Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») обратился к властям с просьбой до 30 декабря увеличить с 0,2 до 0,5 литра максимальный объем упаковки для детских соков (до трех лет) из-за ее дефицита.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов не исключил дефицита российских вин в Новый год. Специалист подчеркнул, что в настоящее время на рынке наблюдается повышенный спрос как на тихие, так и на игристые российские вина. Это обусловлено нехваткой зарубежных вин в магазинах и их подорожанием.

Компании,Павел Титов,Коммерсант,
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