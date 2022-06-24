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37 минут назад

«Тинькофф» ввел комиссию за хранение валюты на брокерских счетах

Лера Букина

«Тинькофф» объявил о введении комиссии за хранение остатка долларов, евро и фунтов стерлингов на брокерском счете. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции».

«Тинькофф» ввел комиссию за хранение валюты на брокерских счетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В четверг, 23 июня, Тинькофф Банк ввел плату за обслуживание счетов в ключевых иностранных валютах, а на брокерских счетах Тинькофф Инвестиций плата вводится с 4 июля. Она будет взиматься ежедневно в размере 0,033%. Плата не затронет ценные бумаги и другие финансовые инструменты», - сообщил банк.

«Тинькофф» объяснил, что данная мера является вынужденной – решение ее вести связано с геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка.

В банке также подчеркнули, что комиссия будет считаться отдельно по каждой из валют на всех брокерских счетах.

«Если у вас на брокерском счету 9 тыс. евро и 9 тыс. долларов, то плата взиматься не будет»,— указано в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили, что некоторые крупные российские банки на время остановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро. Речь идет о таких кредитных организациях, как Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие».

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