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1 час назад

Налог для «Газпрома» разрешили повысить

Lenta.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам разрешил разово повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома», сообщает ТАСС.

Налог для «Газпрома» разрешили повысить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С инициативой выступило правительство. По его подсчетам, повышение НДПИ в сентябре-ноябре нынешнего года позволит привлечь в бюджет дополнительные 416 миллиардов рублей.

В сентябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов утверждал, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на «Газпром» на фоне растущих мировых цен на газ. По его словам, компания в основном продает газ на основе долгосрочных контрактов, цена по которым ниже спотовой.

В 2015 году в отношении добываемого «Газпромом» газа был введен повышающий коэффициент НДПИ в размере 1,4441. Впоследствии он стал постоянным.

Компании,Антон Силуанов,Газпром,Госдума,
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