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55 минут назад

Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили

Lenta.ru

Генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев объяснил смену названия. Об этом сообщает РБК.

Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ребрендинг глазированных сырков проводится в связи с разногласиями с наследницей торговых марок Екатериной Александровой в использовании брендов.

«Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс». Изменения происходят на фоне иска к «Ростагрокомплексу» как основному операционному юрлицу завода, выпускающего сырки.

Компании,Екатерина Александрова,
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