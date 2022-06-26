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1 час назад

В Бельгии предупредили ЕС об «эффекте домино» из-за проблем с газом

Елена Прошина

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что Европейскому союзу следует помнить об «эффекте домино», который может возникнуть из-за нехватки газа в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

В ЕС пригрозили последствиями проблем с газом
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что сейчас Германия — единственная европейская страна, которая признала, что ей скорее всего придется сократить часть экономической деятельности в связи с нехваткой энергоресурсов.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек предложил снижать потребление газа в стране совместными усилиями. Он подчеркнул, что нехватка этого ресурса может негативно сказаться на всех рыночных процессах вплоть до их остановки. Некоторые отрасли промышленности могут полностью закрыться.

Издание напомнило, что в ФРГ активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. На первом этапе был создан координационный штаб и организовано наблюдение за темпами заполнения хранилищ. Второй этап подразумевает переход страны в состояние повышенной готовности, но пока компании могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. Последняя стадия вводит режим ЧС, при котором государство распределяет ресурсы самостоятельно.

Компании,Роберт Хабек,ЕС,
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