В ЕС пригрозили последствиями проблем с газом

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что Европейскому союзу следует помнить об «эффекте домино», который может возникнуть из-за нехватки газа в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

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Он отметил, что сейчас Германия — единственная европейская страна, которая признала, что ей скорее всего придется сократить часть экономической деятельности в связи с нехваткой энергоресурсов.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек предложил снижать потребление газа в стране совместными усилиями. Он подчеркнул, что нехватка этого ресурса может негативно сказаться на всех рыночных процессах вплоть до их остановки. Некоторые отрасли промышленности могут полностью закрыться.