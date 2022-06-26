Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Названа доля ушедших из России японских компаний

Lenta.ruиещё 3

Менее трех процентов японских компаний приняли решение уйти из России из-за ситуации вокруг Украине. Такую долю называет агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank.

Названа доля ушедших из России японских компаний
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Таким образом, только четыре из 168 крупных фирм (2,4 процента), ведущих бизнес в РФ, окончательно покинули российский рынок. Работу заводов временно остановили концерны Toyota Motor («Тойота»), Nissan Motor («Ниссан») и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. Также закрылись магазины одежды Uniqlo («Юникло»), которые принадлежат Fast Retailing.

Агентство сообщило, что в Японии доля компаний, решивших уйти из России, является самой низкой среди государств G7. Производители занимают осторожную позицию в надежде возобновить сотрудничество в будущем, отмечается в материале. Кроме того, многие из них не имели заранее составленного плана на случай остановки бизнеса, что также влияет на их осмотрительную позицию.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Японией сейчас находятся на минимально возможном уровне, фактически все контакты в настоящее время свернуты.

Компании,Дмитрий Песков,Toyota Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители