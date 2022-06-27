Нефтедобыча прекратится на Эквадоре через два дня из-за протестов

Министерство энергетики и шахт южноамериканской республики сообщило о том, что на Эквадоре через два дня прекращается добыча нефти. Причиной стали двухнедельные протесты в стране из-за роста цен на бензин и преступности в государстве.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети ведомства.

Ситуацию с нефтью прокомментировала пресс-служба Минэнерго ЮАР.

«Добыча нефти находится на критическом уровне: сегодняшние цифры говорят о сокращении на 50% (до 12 июня в среднем добывалось до 520 тыс. баррелей). Если такая ситуация сохранится, через 48 часов будет приостановлена добыча нефти в стране, поскольку из-за актов вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог невозможно доставлять дизельное топливо и сырье, необходимое для продолжения добычи», — говорится в сообщении.