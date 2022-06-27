Владелец Galina Blanca столкнулся с трудностями при уходе из России

Владелец бренда Galina Blanca, испанская GBFoods, столкнулся с трудностями при попытке продать свое российское подразделение и уйти из страны, пишет «Коммерсантъ». Компания не смогла завершить сделку с потенциальным покупателем — непальской Chaudhary Group.

Фото: Galina Blanca Galina Blanca

Российский актив GBFoods, компания «Юроп Фудс ГБ», владеет заводом по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий в Нижегородской области.

О попытках GBFoods продать российское подразделение стало известно в конце 2021 года. Тогда в качестве покупателя называлась российская структура Chaudhary Group (работающей в Непале, Бангладеш, Сербии и Казахстане) «СиДжи Фудс». Ожидалось, что сделка будет закрыта в феврале 2022-го, а новый владелец продолжит выпускать продукцию под бредом Galina Blanca.

Сейчас стороны не рассматривают сделку на прежних условиях, однако, как считают опрошенные изданием специалисты, в дальнейшем переговоры могут возобновиться на новых условиях, предусматривающих скидку к первоначальной цене.