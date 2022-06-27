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37 минут назад

Владелец российских автозаводов продал «Соллерс Авто»

Лера Букина

76,7% акций «Соллерс Авто», которые принадлежали компании «Соллерс Груп» бизнесмена Вадима Швецова, были проданы

Владелец российских автозаводов продал компанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

фирме «Альтер Инвест». Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что сделку завершили 24 июня. Глава «Альтер Инвест» - генеральный директор «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николай Соболев, который владеет 35,5% новой компании, еще 39, 5% владеет глава УАЗа и «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, 20% — заместитель гендиректора «Соллерс Авто» Зоя Каика, 5% — заместитель гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктора Хвесени.

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Сообщается, что Вадим Швецов ушел с поста генерального директора «Соллерс Авто» в 2019 году. Он прекратил участвовать в отраслевых совещаниях. Швецов перешел к другим проектам «Соллерс Груп», например, он приступил к созданию сервиса электрокаршеринга.

Основными активами «Соллерс Авто» являются Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СП Ford, Mazda, Isuzu и Заволжский моторный завод (ЗМЗ).

Новые владельцы намерены и дальше заниматься развитием существующих активов. Однако допускаются варианты взаимодействия с автоконцернами из Китая.

В начале июня УАЗ включили в шестой пакет санкций ЕС из-за спецоперации РФ на Украине.

В Брюсселе отметили, что завод обеспечивает Вооруженные силы России. В отчетности за 2021 год говорится, что чистая прибыль «Соллерс Авто» достигла 2,4 млрд рублей против убытка 2,1 млрд рублей в 2020-м.

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