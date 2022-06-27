Власти США могут ввести санкции, которые предполагают включение в черный список компаний, поддерживающих Россию. Так, такие предприятия лишатся возможности приобретать американские товары и технологии, следует из заявления на сайте Белого дома.

В частности, для таких организаций будет закрыт доступ полупроводникам. Кроме того, в настоящее время готовятся блокирующие санкции в отношении лиц, которые связаны с попытками России обойти существующие ограничения.

Белый дом призвал финансовые учреждения принять участие в поисках нарушений экспортного контроля.

В ФРГ предстоит саммит лидеров стран Большой семерки. Президент США Джо Байден собирается провести встречу с ними и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно тексту публикации Белого дома, страны планируют и дальше работать над

введением санкций в отношении российской стороны.

«G7 выпустит заявление в поддержку Украины, которое будет включать новые обязательства касательно санкций, чтобы добиться ужесточения наших экономических мер в отношении России», — указано в публикации.