Власти США могут ввести санкции, которые предполагают включение в черный список компаний, поддерживающих Россию. Так, такие предприятия лишатся возможности приобретать американские товары и технологии, следует из заявления на сайте Белого дома.
В частности, для таких организаций будет закрыт доступ полупроводникам. Кроме того, в настоящее время готовятся блокирующие санкции в отношении лиц, которые связаны с попытками России обойти существующие ограничения.
Белый дом призвал финансовые учреждения принять участие в поисках нарушений экспортного контроля.
В ФРГ предстоит саммит лидеров стран Большой семерки. Президент США Джо Байден собирается провести встречу с ними и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Согласно тексту публикации Белого дома, страны планируют и дальше работать над
введением санкций в отношении российской стороны.
«G7 выпустит заявление в поддержку Украины, которое будет включать новые обязательства касательно санкций, чтобы добиться ужесточения наших экономических мер в отношении России», — указано в публикации.
Ранее агентство DPA, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщило, что страны «Большой семерки» договорились ввести дополнительные санкции против России. Отмечается, что рестрикции затронут военно-промышленный комплекс.