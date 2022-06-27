Украинский олигарх подал иск против России

Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний System Capital Management (SCM). Он является ее акционером.
«Ринат Ахметов, украинский бизнесмен, основатель и акционер группы System Capital Management <...> заявил сегодня о подаче иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации о компенсации за грубые нарушения его прав собственности», - говорится в сообщении.
«Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности», - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того им был подан иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM».
Он считает необходимым вывести данное дело на высокий уровень приоритетности. Он попросил суд применить к этому делу пилотную процедуру.
В составе группы SCM, основанной в 2000 году, находятся компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они локализованы на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.