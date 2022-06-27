Украинский олигарх подал иск против России

Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний System Capital Management (SCM). Он является ее акционером.

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«Ринат Ахметов, украинский бизнесмен, основатель и акционер группы System Capital Management <...> заявил сегодня о подаче иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации о компенсации за грубые нарушения его прав собственности», - говорится в сообщении.

«Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того им был подан иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM».

Он считает необходимым вывести данное дело на высокий уровень приоритетности. Он попросил суд применить к этому делу пилотную процедуру.