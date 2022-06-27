Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Украинский олигарх подал иск против РФ

Лера Букина

Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний System Capital Management (SCM). Он является ее акционером.

Украинский олигарх подал иск против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ринат Ахметов, украинский бизнесмен, основатель и акционер группы System Capital Management <...> заявил сегодня о подаче иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации о компенсации за грубые нарушения его прав собственности», - говорится в сообщении.

«Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того им был подан иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM».

Олигарх Ахметов снова покинул Украину

Он считает необходимым вывести данное дело на высокий уровень приоритетности. Он попросил суд применить к этому делу пилотную процедуру.

В составе группы SCM, основанной в 2000 году, находятся компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они локализованы на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.

Компании,Ринат Ахметов,ЕСПЧ,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители