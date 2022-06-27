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48 минут назад

Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России

Лера Букина

Крепкий алкоголь больше нельзя ввозить в Финляндию из России. Об этом заявил РИА Новости представитель таможни Финляндии Яркко Кескинен.

Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, мера распространяется на частных лиц, грузовых коммерческих перевозчиков и действуют в магазинах беспошлинной торговли на границе.

«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», - указал представитель таможни.

При этом ограничения не касаются слабоалкогольных напитков, например, пива, сидра и вина.

Ранее сообщалось, что с 16 июня Финляндия, решила запретить ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны.

Накануне канцелярия главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что власти Великобритании, США, Канады и Японии собираются ввести запрет на импорт золота из России. Ограничения должны вступить в силу в ближайшее время. Они не коснутся уже приобретенного золота.

Компании,Борис Джонсон,
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