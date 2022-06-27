Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун с понедельника покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщила компания.
"С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента ПАО "Лукойл" по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.
Весной компанию покинул ее президент и основатель Вагит Алекперов, объяснив это вводом против него персональных санкций.
"Леонид Федун - ключевой человек в истории "Лукойла" и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях", - приводятся в сообщении слова главы "Лукойла" Вадима Воробьева.