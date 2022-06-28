Польша выставит «Газпрому» счет за прекращение поставок

«Мы намерены призвать «Газпром» к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке», — отметил Сасин.

По его словам, в Польше достаточно газа, как для потребителей, так и для объектов экономики, несмотря на действия России. Кроме того, страна пользуется трубопроводами других стран для реверсов. При этом газовые хранилища страны заполнены на 100%, что говорит о предусмотрительной политике.