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39 минут назад

На Украине арестовали имущество "Ростеха" и других компаний из РФ на сумму более $152 млн

ТАССиещё 1

Украинский суд арестовал имущество российских компаний, в том числе "Ростеха" и "Татнефти", на сумму более $152 млн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

На Украине арестовали имущество "Ростеха" и других российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "Русал" и "Группе ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд гривен (около $152,4 млн)", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. 12 мая Верховная рада утвердила указ Зеленского о конфискации российского имущества на территории Украины. Министр юстиции Украины Денис Малюська 20 июня заявил, что украинские власти в конце лета начнут массовую конфискацию имущества и активов у лиц, связанных с Россией.

Компании,Денис Малюська,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Татнефть,Русал,Ростех,
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