Крупнейший в мире химкомплекс могут закрыть из-за нехватки российского газа

Химический комплекс BASF Societas Europaea (BASF SE) располагается в Людвигсхафене, Германия, и считается самым крупным в мире. Однако вскоре его могут закрыть из-за нехватки сырья и роста цен на российский газ.

Предприятие включает в себя около 200 заводов, 100 километров дорог, восемь ресторанов и собственный винный погреб.

Видео дня

«Прекращение производства на этой площадке станет огромной задачей. Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить», — признался старший экономист BASF SE Петер Вестерхайде.

Из всего объёма получаемого газа 60% комплекс перерабатывает в электроэнергию, а из оставшихся 40% производит химические вещества, в том числе аммиак и ацетилен.

До конфликта на Украине Германия импортировала до 55% всего газа из России, но сейчас эти показатели опустились до 35%.

«Северный поток» работает на 40% от своих привычных объёмов, и эксперты предсказывают, что в будущем эти значения опустятся ещё ниже.

В управлении комплекса признались, что если заводы комплекса будут получать более 50% максимального объёма газа, то производство можно будет продолжить, сократив нагрузку и восполнив пробелы в поставках альтернативными источниками. Но при показателях менее 50% комплекс придётся остановить. При этом эксперты объясняют, что остановка заводов — непростая задача и сразу это сделать не получится из-за сложных цепочек на производстве. К тому же заново запустить комплекс будет максимально тяжело, поэтому руководство BASF SE хотело бы избежать такого развития событий.

По информации The Wall Street Journal, специалисты думают над решением проблемы, но быстрого и подходящего варианта у них нет. Альтернативу российскому газу отыскать не получается, а оперативно заменить газ на биотопливо пока не готовы технологи.