Минфин США ввел санкции против госкорпорации "Ростех"

Министерство финансов США ввело санкции против российской государственной корпорацией «Ростех». Информация об этом указана в генлицензии ведомства.
Американское финансовое ведомство разрешило проводить сделки с «Ростехом» до 11 августа 2022 года.
«Блокируются все организации, на 50% и более прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы», — отметили в Минфине США.
Вместе с тем ведомство разрешило ряд сделок с российскими компаниями, которые связаны с гражданской авиацией, самолетами, зарегистрированными за пределами России.
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины, сообщило, что украинский суд наложил арест на имущество российских компаний, в том числе «Ростеха».
Уточняется, что суд арестовал корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС». Также арестованы 70 объектов недвижимости. Общая стоимость арестованного имущества составила порядка $152,4 млн.