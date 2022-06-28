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1 час назад

Минфин США ввел санкции против госкорпорации "Ростех"

Газета.Ruиещё 3

Министерство финансов США ввело санкции против российской государственной корпорацией «Ростех». Информация об этом указана в генлицензии ведомства.

Минфин США ввел санкции против госкорпорации "Ростех"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американское финансовое ведомство разрешило проводить сделки с «Ростехом» до 11 августа 2022 года.

«Блокируются все организации, на 50% и более прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы», — отметили в Минфине США.

Вместе с тем ведомство разрешило ряд сделок с российскими компаниями, которые связаны с гражданской авиацией, самолетами, зарегистрированными за пределами России.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины, сообщило, что украинский суд наложил арест на имущество российских компаний, в том числе «Ростеха».

Уточняется, что суд арестовал корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС». Также арестованы 70 объектов недвижимости. Общая стоимость арестованного имущества составила порядка $152,4 млн.

Компании,Татнефть,Русал,Казначейство США,Ростех,
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