Минфин США ввел санкции против госкорпорации "Ростех"

Министерство финансов США ввело санкции против российской государственной корпорацией «Ростех». Информация об этом указана в генлицензии ведомства.

Американское финансовое ведомство разрешило проводить сделки с «Ростехом» до 11 августа 2022 года.

«Блокируются все организации, на 50% и более прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы», — отметили в Минфине США.

Вместе с тем ведомство разрешило ряд сделок с российскими компаниями, которые связаны с гражданской авиацией, самолетами, зарегистрированными за пределами России.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины, сообщило, что украинский суд наложил арест на имущество российских компаний, в том числе «Ростеха».