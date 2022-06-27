Оператор Holiday Inn прекращает деятельность в России

Британская компания InterContinental Hotel Group, владеющая сетями отелей Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza объявила о полном прекращении деятельности в России из-за событий на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены войной на Украине и вызванным ею гуманитарным кризисом. Сейчас мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также растущими проблемами, связанными с работой там», — говорится в сообщении.
При этом в компании отметили, что продолжат поддерживать и заботиться о сотрудниках в РФ и на Украине.
Напомним, что сразу после начала военной спецоперации IHG приостановила инвестиционную и девелоперскую деятельность в России, а также закрыла корпоративный офис в Москве. Позже, 8 апреля, компания сообщила, что начала вести переговоры с владельцами 28 отелей сети в РФ об условиях их дальнейшей работы.