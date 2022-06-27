Оператор Holiday Inn прекращает деятельность в России

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены войной на Украине и вызванным ею гуманитарным кризисом. Сейчас мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также растущими проблемами, связанными с работой там», — говорится в сообщении.