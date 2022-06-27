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1 час назад

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку" после завершения плановых работ

ТАССиещё 9

"Газпром" возобновил поставки российского газа по "Турецкому потоку" после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку"
Фото: TurkStream/Vladimir SolntsevTurkStream/Vladimir Solntsev

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00", - сказано в сообщении.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

В 2021 году "Газпром" поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа - 15,98 млрд куб. м. Поставки же в Турцию по "Турецкому потоку" в прошлом году были увеличены на 63%, отмечал холдинг. Всего, по данным ФТС России, поставки природного газа из РФ в Турцию в 2021 году составили 26,76 млрд кубометров.

В I квартале текущего года поставки российского газа в Турцию могли составить около 7,76 млрд куб. м, следует из данных ФТС России и Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Компании,ФТС России,Газпром,
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