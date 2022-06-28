В России появился новый производитель бытовой техники

Whirlpool Corporation, американский производитель бытовой техники Indesit и Hotpoint, продаст свои активы в России турецкой компании Arcelik. Whirlpool владел в РФ компаниями «Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус», у которых есть производственные мощности в Липецке, способные выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год. Сделка оценивается в €220 млн. Arcelik будет выплачивать эту сумму в течение 10 лет.

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«Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус» работают не только в России, но и в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ в 2021 году составила 40,8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. «Индезит Интернэшнл» заработала 29,1 млрд рублей, а прибыль достигла 220 млн рублей.

Whirlpool Corporation — американская компания, которую основали братья Фред и Луи Аптоны в 1911 году. Производитель стал ключевым на американском рынке бытовой техники и одним из крупнейших в мире. Компания имеет 70 производственных и научно-технических центров по всему миру и владеет торговыми марками KitchenAid, Maytag, Indesit и другими.

Arcelik — турецкая компания со штаб-квартирой в Стамбуле, лидер местного рынка бытовой техники.