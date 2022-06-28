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47 минут назад

Michelin передаст бизнес в РФ под местное управление

Лера Букина

Французская компания - производитель шин Michelin сообщила о планах до конца года прекратить деятельность в России и передать свое российское подразделение под местное управление. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Michelin передаст бизнес в РФ под местное управление
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно пресс-релизу Michelin, компания больше не может продолжать производство из-за «проблем с поставками в условиях общей неопределенности».

Отмечается, что сейчас в российском подразделении Michelin числятся порядка 1 000 сотрудников. Российское деятельность подразделения станет полностью независимой от Michelin после того, как компания покинет российский рынок.

В марте компания Michelin приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию.

Ранее из-за ситуации на Украине многие автопроизводители сообщили о приостановке производства и поставок автомобилей в РФ. Это сделали автоконцерны Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck и другие.

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