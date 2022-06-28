Польша выставит счет «Газпрому». Чем это грозит компании

Польша собралась выставить счет «Газпрому» за прекращение топливных поставок. Если монополист откажется от выплаты компенсации, дело может обернуться судебным разбирательством. Речь может идти о потере 1,5-1,7 млн кубометров газа и компенсации $1-2 млрд, считают в Институте энергетики и финансов. С учетом геополитической напряженности между Россией и Европой процесс в европейском арбитраже, скорее всего, завершится не в пользу «Газпрома». Об очередном споре между Варшавой и Москвой — в материале «Газеты.Ru».

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Варшава требует неустойку

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Польша собирается выставить счет "Газпрому", потребовав от монополиста денежной компенсации за потери от прекращения поставок газа в страну. Об этом заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин во время конференции, проходившей в польском Сенате, пишет издание Wirtualna Polska.

"Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке", - отметил Сасин.

27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в связи с отказом Польши платить за него в рублях. Варшава посчитала новые условия оплаты России нарушением договора между странами. 23 мая Польша объявила о разрыве ямальского соглашения с Москвой о газовых поставках, подписанного в 1993 году.

Цена газового спора

До недавнего времени основным маршрутом получения российского газа для Польши был трубопровод "Ямал-Европа". По нему до Варшавы доходило в год примерно 8-10 млн кубометров топлива. Соответственно, за два месяца фактического простоя трубы Польша недополучила примерно 1,5-1,7 млн кубов, рассказал "Газете.Ru" заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

"Основой возможного судебного иска Польши к "Газпрому" может стать компенсация разницы между ценами по долгосрочному контракту и стоимостью закупок у альтернативных поставщиков.

Речь может идти о требовании выплатить $30 млн за двухмесячный простой. Если к требованиям Варшавы присоединятся Германия и Литва, размер компенсации может возрасти до $50 млн. Но судя по прошлым требованиям Польши к "Газпрому", PGNiG должен затребовать $1-2 млрд", - предположил Кондратьев.

Чем завершится спор

Если "Газпром" откажется платить неустойку Польше за прекращение газовых поставок в июне-июле 2022 года, PGNiG, скорее всего, обратится в Стокгольмский арбитражный суд. Позиции России в этом споре будут крепче, однако геополитическая напряженность может свести усилия Москвы на нет, считает Кондратьев.

"В марте 2022 года Польша фактически выкинула из совета директоров компании EuRoPol GAZ s.a. представителей "Газпрома". В прошлом году Варшава добилась пересмотра нефтяной привязки в пользу спота по долгосрочному контракту с монополистом. Будущее разбирательство не станет первым в отношениях двух сторон. Однако на сей раз "Газпром" может воспользоваться тем, что переход на рублевую схему оплаты за газ исходил от российских властей. Это - внешний форс-мажор", - добавил эксперт.