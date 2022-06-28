Техника Cisco и IBM перестанет работать в России

Американские компании Cisco и IBM не стали продлевать лицензии на ранее приобретенную технику для российских компаний. Об этом сообщают «Ведомости».

Новые лицензии необходимы как для техобслуживания старых устройств, так и для активации новых. На территории России техника вышеуказанных брендов не будет работать после того, срок действия текущих лицензий подойдет к концу.

Издание обращает внимание на то, что зачастую российские компании приобретают лицензии именно со сроком действия один год. Решить проблему компании могут несколькими способами, указывают «Ведомости». Речь идет, в частности, о покупке ключей активации в других странах. Еще один способ, по мнению газеты, – взлом оборудования. Однако каждое решение будет иметь последствия.

Например, при активации «серых» ключей американские компании могут их аннулировать дистанционно, поскольку это будет нарушением географической привязки.

За взломом может последовать полная потеря работоспособности оборудования и отсутствие регулярных обновлений.