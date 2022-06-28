Товары бренда IKEA появились на Wildberries

Мебель и другие товары для дома шведского бренда IKEA теперь можно заказать на Wildberries. На это обратил внимание корреспондент РИА Новости.

На данный момент на маркетплейсе можно приобрести мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и другие товары.

В середине июня пресс-служба Wildberries сообщила о намерении компании запустить продажи мебели и аксессуаров для дома отечественных поставщиков IKEA.

Ранее мебельная компания сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.