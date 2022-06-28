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1 час назад

Производитель Guinness и Smirnoff уйдет из России

Lenta.ruиещё 6

Британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки под такими брендами, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уйдет из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

Производитель Guinness и Smirnoff уйдет из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Процесс постепенного сокращения коммерческой деятельности займет около полугода, уточнил представитель Diageo.

«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране»,— пояснил он.

Компании,Коммерсант,
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