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1 час назад

Nokian Tyres уходит из России

Елена Прошина

Финский производитель шин Nokian Tyres принял решение о контролируемом уходе из России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение инициировать контролируемый уход с российского рынка. Из-за событий на Украине и последующего ужесточения санкций в отношении РФ мы больше не представляем возможным продолжать работу в стране. Подготовка к выходу начнется немедленно, компания оценит различные его варианты», — говорится в сообщении.

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В Nokian Tyres отметили, что решение о прекращении деятельности в России стало непростым, поскольку в РФ у них работает «более 1600 преданных своему делу сотрудников, чей опыт очень высоко ценится». В компании уже начали наращивать мощности на заводах в Финляндии и США, а также инвестировать в новые в Европе, таким образом замещая потерю российского рынка.

По итогам второго квартала 2022 года Nokian Tyres планируют отразить убытки в размере 300 миллионов евро из-за обесценивания российских активов. В компании пояснили, что к 31 мая их стоимость составила около 400 миллионов евро.

Финская компания работает в РФ с 2005 года. В 2021 году она произвела в России около 80% шин для легковых автомобилей.

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