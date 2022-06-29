Российские торговые центры нашли способ сохранить трафик

Собственники московских торговых центров наращивают доли фитнес-центров, салонов красоты и фуд-холлов, чтобы сохранить трафик, сообщила РИА Недвижимость партнер Nikoliers Анна Никандрова.

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Ранее ряд иностранных брендов заявил о временном или постоянном прекращении работы в России. Кроме того, крупные американские киностудии отозвали фильмы из проката в России, после чего репертуар кинотеатров был сильно урезан.

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По словам Никандровой, торговые центры стремятся сохранить посетителей, наращивая доли фитнес-центров, точек бьюти-сегмента, а также узкоспециализированных волейбольный площадок, студий сайклинга, танцев и кроссфит-тренировок.

"Данные профили не могут заменить полноценных якорных арендаторов, формирующих основной конвертируемый трафик, однако могут удачно повысить трафик в "проблемных" галереях, а также привлечь в объект новую целевую аудиторию, ранее не посещавшую конкретный ТЦ", – сказала она.

Также консультант сообщила о росте спросе на дополнительное размещение в торговых центрах фуд-холлов - гастрономических пространств, объединяющих под одной крышей разнообразные форматы питания с общей зоной посадки.

"Учитывая, что в текущей ситуации у торговых центров не так много альтернатив для поиска арендаторов, они будут искать возможности для реализации таких проектов, несмотря на то, что они требуют масштабных вложений, выполнения ряда технических требований и качественного управления", – объяснила она.

Как сообщили в свою очередь в пресс-службе оператора фуд-холлов Eat Market, спрос на их услуги в торговых центрах Москвы в последнее время действительно растет.

"В ближайшее время наша дочерняя компания "Умный рынок" займется фуд-холлами в 12 районных торговых центрах Москвы", – отметили там.

По словам партнера Ricci/Blackstone Алексея Сигала, прежняя матрица устройства торговых центров больше не работает.