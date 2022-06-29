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1 час назад

США ослабили некоторые санкции против российских компаний

Lenta.ru

Министерство финансов США ослабило некоторые санкции против российских компаний, разрешив сделки в сфере безопасности гражданских самолетов. Это следует из генеральной лицензии ведомства.

США ослабили некоторые санкции против российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, речь идет об операциях, которые связаны с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Условием для указанных сделок является регистрация самолетов в юрисдикциях только за пределами России.

Кроме того, поставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые товары, технологии или услуги должны предназначаться на воздушных судах, которые эксплуатируют лишь в гражданской авиации.

Ранее Белый дом сообщил, что после начала специальной военной операции на Украине поставки продукции из США в Россию почти полностью прекратились. В рамках будущих санкций США планируют ограничения, предусматривающие внесение в черный список компаний, которые выступают партнерами России.

Компании,Казначейство США,
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