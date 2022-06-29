Раскрыт способ возвращения западных компаний в Россию

«Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний. Дело в том, что никакой официальной статистики относительно ухода компаний из России ни у кого нет, да и быть не может. Ведь форма участия у каждой из них разная», — подчеркнул глава РСПП.