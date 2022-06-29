США сняли часть санкций против России

Министерство финансов Соединенных Штатов обновило генеральную лицензию, в которой введены послабления для проведения сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации, указано на сайте ведомства.

Ранее министерство транспорта России заключило соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат денег пассажирам за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных — с 24 февраля по 31 октября.