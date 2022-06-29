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1 час назад

США сняли часть санкций против России

Газета.Ru

Министерство финансов Соединенных Штатов обновило генеральную лицензию, в которой введены послабления для проведения сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации, указано на сайте ведомства.

В документе указано, что американские компании получат право на проведение сделок с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркута», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. Условием проведения сделок является регистрация самолетов за пределами России и использование переданных технологий только для гражданской авиации.

США запретили импорт золота из России

Ранее министерство транспорта России заключило соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат денег пассажирам за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных — с 24 февраля по 31 октября.

До этого в Минтрансе заявили о переходе всех российских самолетов в отечественный реестр.

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