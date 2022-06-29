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1 час назад

Российские рестораны начали искать альтернативу Coca-Cola

Лера Букина

Российские рестораны занялись поисками альтернативы Coca-Cola после того, как компания приняла решение уйти с рынка РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Российские рестораны начали искать альтернативу Coca-Cola
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, в настоящее время они ведут переговоры с крупными производителями напитков. Кроме того, они предлагают заменить напиток лимонадами собственного производства.

В компании «Росинтер Ресторанс» (управляет сетями «IL Патио», «Планета суши», «Шикари») заявили, что пока запасы Coca-Cola у них есть в достаточном количестве. Пока напиток можно заказать, но рестораторы готовы к оперативному введению новых позиций.

По словам управляющего партнера ресторана GIGI Валерии Юсовой, напиток закупили на ближайшие три месяца. Так, компания будет в дальнейшем наблюдать за тем, каким отечественным напиткам отдают предпочтение клиенты.

Совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас не исключил возвращения собственного напитка Black Star Burger Cola. Многие рестораны не заметили эффекта от ухода Coca-Cola в связи с наличием в меню лимонадов собственного производства.

«Необходимо популяризировать наши отечественные напитки, такие как тархун, дюшес, ситро и другие. Также существуют отличные производители домашних компотов и морсов», — указал владелец и автор концепции ресторана «Дом №8» Партев Гаспарян.

Ранее 17 июня сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) решила остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

Компании,Coca-Cola,
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