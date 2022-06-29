В «Пятёрочке» сообщили, когда снова начнут работать бонусные баллы

Компания Х5, в которую входят торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и другие, запустила пилотный проект по возобновлению работы бонусных программ и баллов для клиентов.

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На данный момент система проходит тестирование в 1500 магазинах «Пятёрочка» в Москве и области. После окончания «обкатки» системы лояльности в столичном регионе, она будет подключена во всех регионах присутствия этой торговой сети. В июле тестирование начнётся в супермаркетах «Перекрёсток».

Компания сообщила, что клиентам не нужно ничего дополнительно делать. Все действующие пластиковые «Выручай-карты» продолжат работу в обычном режиме.

Клиентам в подключённых магазинах уже сейчас доступно списание и начисление баллов по «Выручай-картам». Как и прежде, с помощью карты лояльности во всех магазинах торговой сети можно начислять баллы за покупки, получать скидки при предъявлении карты на товары с промо-ценниками. Всем, кто совершал покупки в период перехода на новый процессинг, уже начислены баллы на карты лояльности.

Подчёркивается, что обеспечена стабильная работа системы и надёжная сохранность данных клиентов, так как она развёрнута на инфраструктуре Х5. Всего на новый процессинг Х5 будет переведено более 60 млн клиентов, а к системе будет подключено более 19 тысяч магазинов и около 86 тысяч кассовых узлов.