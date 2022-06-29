США наказали пять компаний КНР за сотрудничество с Россией

По мнению экспертов газеты, США ввели эти ограничения из-за роста опасений по поводу углубления сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в сфере обороны. Поводом для вынесения подобных оценок американских властей, как сообщается, стало в том числе совместное заявление Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина о том, что сотрудничество между двумя государствами "не имеет границ". Кроме того, в Вашингтоне полагают, что Китай ранее уже давал понять о готовности оказывать России военную помощь, в том числе после начала ее СВО на Украине. Американская сторона в ответ неоднократно предупреждала о "серьезных последствиях" для КНР в случае реализации подобных намерений, отмечает издание.