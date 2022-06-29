США наказали пять компаний КНР за сотрудничество с Россией

Пять китайских компаний попали в санкционный список Министерства торговли США из-за предполагаемого сотрудничества с российским оборонным сектором. Об этом в среду пишет британская газета Financial Times (FT).
Как отмечает издание, Минторг США внес в "черный список" китайские компании Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic, а также World Jetta Logistics, поскольку, по мнению американских властей, они "оказывали поставки компаниям оборонного сектора РФ". Это решение означает запрет для компаний США на экспортные операции с подсанкционными фирмами Китая, поясняет FT.
По мнению экспертов газеты, США ввели эти ограничения из-за роста опасений по поводу углубления сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в сфере обороны. Поводом для вынесения подобных оценок американских властей, как сообщается, стало в том числе совместное заявление Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина о том, что сотрудничество между двумя государствами "не имеет границ". Кроме того, в Вашингтоне полагают, что Китай ранее уже давал понять о готовности оказывать России военную помощь, в том числе после начала ее СВО на Украине. Американская сторона в ответ неоднократно предупреждала о "серьезных последствиях" для КНР в случае реализации подобных намерений, отмечает издание.
Китайское посольство в Вашингтоне факт оказания РФ военной помощи отвергло, указав на то, что Россия и КНР поддерживают "обыкновенное сотрудничество в сферах энергетики и торговли".