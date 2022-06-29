Burger King и KFC в России нашли замену иностранной газировке

Две крупные сети быстрого питания в России - KFC и Burger King – теперь будут продавать исключительно напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Посетители KFC в Москве уже могут выбрать колу из «Черноголовки», а также лимонады «май-тай», «пина-колада» и обычную и газированную воду.

Кола пока продается в бутылках по цене 99 рублей. По вкусу она мало отличается от традиционной Coca-Cola. В сети быстрого питания Burger King лишь два из 12 кранов доступны посетителям и в них пока только холодный черный и зеленый чай. На остальных написано: «Здесь просто вода» с припиской - «но это не навсегда».

По словам сотрудников одного из столичных ресторанов Burger King, предприятие уже заключило договор с «Черноголовкой». Отмечается, что в ближайшее время в ресторанах представят семь разных лимонадов от этого бренда.

Ранее 17 июня сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) решила остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.