Возвращение западных компаний назвали худшим сценарием для России

«Западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя — мы вновь подсядем на эту "иглу". Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок — она вернулась, облом!» — сказал он.