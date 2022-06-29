Уходящие из РФ компании продают активы с большим дисконтом

Компании, решившие уйти из России после начала военной операции на Украине, продают свой бизнес с дисконтом более чем в 50% от последней оценочной стоимости. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Информацию подтвердил глава Минфина Антон Силуанов — по его словам, компании должны испытывать «определённые издержки» при выходе из российских активов.