Уходящие из РФ компании продают активы с большим дисконтом

Компании, решившие уйти из России после начала военной операции на Украине, продают свой бизнес с дисконтом более чем в 50% от последней оценочной стоимости. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Информацию подтвердил глава Минфина Антон Силуанов — по его словам, компании должны испытывать «определённые издержки» при выходе из российских активов.
«Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки», — сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дисконт в 50% — это требование российских властей. По его словам, правительственные комиссии по иностранным инвестициям одобряют продажу бизнеса, когда выполняются два критерия:
«Если хотят уходить, пусть испытывают определённые издержки на выходе из этого актива», — заявил Силуанов.
За последние 4 месяца бизнес в России свернуло множество иностранных компаний. Российский «Макдоналдс» после перехода к новому собственнику провёл ребрендинг и сократил меню. Компания Renault передала контрольный пакет в «АвтоВАЗе» и завод «Рено Россия» российским властям.