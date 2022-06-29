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2 часа назад

Уходящие из России иностранные компании продают активы со скидкой в 50%

Секрет Фирмыиещё 2

Компании, решившие уйти из России после начала военной операции на Украине, продают свой бизнес с дисконтом более чем в 50% от последней оценочной стоимости. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Информацию подтвердил глава Минфина Антон Силуанов — по его словам, компании должны испытывать «определённые издержки» при выходе из российских активов.

Уходящие из РФ компании продают активы с большим дисконтом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки», — сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дисконт в 50% — это требование российских властей. По его словам, правительственные комиссии по иностранным инвестициям одобряют продажу бизнеса, когда выполняются два критерия:

  • согласие профильного ведомства на покупку актива российским предпринимателем;
  • дисконт должен быть не менее 50% от последней оценочной стоимости или в размере выручки (EBITDA) за 1–3 года.

«Если хотят уходить, пусть испытывают определённые издержки на выходе из этого актива», — заявил Силуанов.

За последние 4 месяца бизнес в России свернуло множество иностранных компаний. Российский «Макдоналдс» после перехода к новому собственнику провёл ребрендинг и сократил меню. Компания Renault передала контрольный пакет в «АвтоВАЗе» и завод «Рено Россия» российским властям.

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