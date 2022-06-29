Британия ввела санкции против Потанина

Великобритания расширила санкционный список, включив в него бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева, а также губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом пишет ТАСС.
Великобритания начала вводит масштабные антироссийские санкции после начала 24 февраля спецоперации России на Украине. В марте британские власти расширили очередной пакет санкций против России. Новые ограничения ввели в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ.
Сегодня стало известно, что Лондон обновил санкционный список. Предприниматель Владимир Потанин был включен в него из-за приобретения им Росбанка. В Великобритании считают, что эта кредитная организация «ведет деятельность в российском финансовом секторе, который имеет стратегическую важность для правительства России».
Также в санкционном списке оказались глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенцевич, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской и герои России Андрей Трошев и Андрей Богатов, которых власти Великобритании связывают с ЧВК «Вагнер».
Ранее под британские санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, попали премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и члены его семьи. А также российские телеведущие, журналисты и дипломаты.