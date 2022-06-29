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1 час назад

Потанин попал под санкции Великобритании

Рамблер

Великобритания расширила санкционный список, включив в него бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева, а также губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом пишет ТАСС.

Британия ввела санкции против Потанина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Великобритания начала вводит масштабные антироссийские санкции после начала 24 февраля спецоперации России на Украине. В марте британские власти расширили очередной пакет санкций против России. Новые ограничения ввели в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ.

Сегодня стало известно, что Лондон обновил санкционный список. Предприниматель Владимир Потанин был включен в него из-за приобретения им Росбанка. В Великобритании считают, что эта кредитная организация «ведет деятельность в российском финансовом секторе, который имеет стратегическую важность для правительства России».

Также в санкционном списке оказались глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенцевич, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской и герои России Андрей Трошев и Андрей Богатов, которых власти Великобритании связывают с ЧВК «Вагнер».

Ранее под британские санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, попали премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и члены его семьи. А также российские телеведущие, журналисты и дипломаты.

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