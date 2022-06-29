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1 час назад

Главный поставщик техники рассказал о «товарной яме» и позитивных тенденциях

Лера Букина

Ситуация вокруг Украины значительно отразилась на бизнесе. В частности, портфель вендоров сократился, а логистические цепочки нарушились. Об этом заявил глава дистрибьютора Merlion Дмитрий Виноградов в интервью РБК.

Главный поставщик техники рассказал о «товарной яме» и позитивных тенденциях
Фото: ТАССТАСС

Если раньше продукция в основном шла через Европу, то сейчас из-за ограничений компания вынуждена заниматься выстраиванием новых маршрутов через иные транзитные хабы, отметил он. Виноградов также напомнил о том, что компании массово объявляют об уходе с рынка. Некоторые же не совершают отгрузок, но окончательно об уходе не заявляли.

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Merlion нацелена на поиск новых логистических маршрутов вместе с существующими партнерами-вендорами, вывод новых на российский рынок для замены ушедших и расширение присутствия собственных торговых марок в разных категориях, подчеркнул Виноградов. Он также заявил, что компания глобально не отказалась от своих планов, однако она все еще оценивает происходящее на рынке. По прогнозам главы дистрибьютора, в ближайшей перспективе прогнозируется некая «турбулентность и изменение покупательского спроса как у корпоративных, так и у розничных заказчиков».

«Самый негативный сценарий — наверно, полная блокада России в части экспорта и импорта и, возможно, полная блокировка работы банков на территории России», - заявил Виноградов.

Однако он выразил уверенность в том, что проблему удастся решить.

Виноградов также напомнил о повышенном спросе со стороны покупателей в марте. Это опустошило склады как не только у дистрибуции, но и у розницы, указал глава Merlion.

«На сегодня мы видим, так сказать, «товарную яму», ассортимент сокращается», - подчеркнул Виноградов.

По его словам, поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических цепочек требуют времени.

Говоря о тенденциях, Виноградов заявил, что сейчас сильной безработицы в стране не наблюдается.

«Курс вернулся, даже стал ниже, чем в начале года, поэтому, думаю, потребительский спрос возвратится в течение лета и осенью. Корпоративное потребление также, скорее всего, начнет восстанавливаться в третьем квартале», - подчеркнул глава дистрибьютора Merlion.

Компании,Дмитрий Виноградов,
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