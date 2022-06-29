H&M раскрыла свои потери из-за ухода из России

Из-за закрытия магазинов в России, Белоруссии и на Украине во втором квартале 2022 года шведская компания H&M Group потеряла 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей). Об этом говорится в отчете компании за последние шесть месяцев.

H&M также прогнозирует дополнительное снижение продаж на пять процентов в июне.

«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 миллионов шведских крон. В дополнение к этому группа имеет нереализованную курсовую прибыль в размере 353 миллионов крон по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях», — указано в заявлении.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. H&M Group временно прекратила деятельность на Украине с 24 февраля, в России и Белоруссии — со 2 марта. Компания владеет также марками COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket.