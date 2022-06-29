Мишустин анонсировал запуск в России промышленной ипотеки под 5 %

Программу промышленной ипотеки под 5% запустят в России осенью. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%», — приводит ТАСС его слова в ходе общения с резидентами технопарка.
Мишустин назвал программу хорошим подспорьем для отечественной промышленности.
Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев в беседе с RT поддержал инициативу по запуску программы промышленной ипотеки.