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39 минут назад

В России осенью запустят программу промышленной ипотеки под 5%

RT на русскомиещё 3

Программу промышленной ипотеки под 5% запустят в России осенью. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин анонсировал запуск в России промышленной ипотеки под 5 %
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%», — приводит ТАСС его слова в ходе общения с резидентами технопарка.

Мишустин назвал программу хорошим подспорьем для отечественной промышленности.

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев в беседе с RT поддержал инициативу по запуску программы промышленной ипотеки.

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