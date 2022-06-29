«Роснефть» открыла крупное месторождение в Печорском море

Компания «Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что месторождение получило название Мадачагское, став одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время. Его открыли специалисты «PH-Бурение» в результате бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. В работах задействовали передовое российское оборудование.

Само бурение осуществляли с берега с отходом от вертикали до 1232 метров, глубина скважины составила 4435 метров. По итогам испытаний специалисты получили фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 кубических метров в сутки и легким, малосернистым и с низкой вязкостью топливом.

Окончательные геологоразведочные работы подтвердили значительный потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе.