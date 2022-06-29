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1 час назад

Основатель «Sollers Group» покинул автомобильный бизнес

Car.ru

Вадим Швецов, являющийся главой «Sollers Group», продал собственную долю автоконцерна «Sollers Auto» компании, которую основал топ-менеджмент данного направления.

Основатель «Sollers Group» покинул автомобильный бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На такое решение повлияли не санкции, а необходимость поменять стратегию развития современного предприятия. При этом руководство фирмы заявило, что собирается продолжать развивать активы.

Теперь доля Швецова в «Sollers Auto», которая достигала 76,8%, досталась специально основанной компании «Alter Invest». Адилий Ширинов, являющийся главой UAZ и Sollers Ford, представляет собой её основного акционера, который владеет 39,6% данной компании. По мнению экспертов, сумма такой сделки могла достигать до 4,5 млрд. руб.

После новости о данной сделке, ценные бумаги Sollers Auto на рынке акций подорожали на 12,2% - до 191 руб. за один экземпляр. В число активов фирмы вошли UAZ, ЗМЗ, совместные предприятия Mazda и Ford.

Согласно официальному заявлению производителя, ПАО Sollers Auto должен продолжить свою работу в рамках прежней структуры активов, которые принадлежат фирме. Компания будет намерено развивать стратегию, связанную с производством и дистрибуцией машин, автомобильных компонентов, а также выводом на авторынок новых современных сервисов мобильности.

По мнению экспертов, Швецов выходит из бизнеса, так как является заинтересованным в прочих проектах. При этом, для оперативного управления Sollers Auto в реальных условиях требуется масса времени и сил.

Согласно предположениям, новыми владельцами бизнеса будет осуществляться разработка эффективной стратегии Sollers Auto. Раньше она предполагала активное развитие современных предприятий, совместно с заграничными производителями. В нынешнее время это является не актуальным.

В завершении стоит отметить, что несмотря на всё это, до сих пор рассматривается партнёрство иностранных компаний с предприятиями Sollers Auto. В этот раз речь в большей мере ведётся о китайских фирмах.

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