Ирландский "Яндекс" заявил о прекращении деятельности

Структура "Яндекса" Yandex Finance, работающая на территории Ирландии, подала заявление о прекращении деятельности. Об этом свидетельствуют данные ирландского Бюро регистрации предприятий. Факт этого также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".