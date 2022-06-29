Ирландский "Яндекс" заявил о прекращении деятельности

Структура "Яндекса" Yandex Finance, работающая на территории Ирландии, подала заявление о прекращении деятельности. Об этом свидетельствуют данные ирландского Бюро регистрации предприятий. Факт этого также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".
Ранее о прекращении деятельности ирландской структуры IТ-компании сообщала газета "Коммерсантъ".
Согласно данным ирландского Бюро, Yandex Finance подала "заявление о добровольном прекращении деятельности". Обращение было зарегистрировано в базе данных 17 июня.