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1 час назад

Структура "Яндекса" в Ирландии подала заявление о прекращении деятельности

ТАСС

Структура "Яндекса" Yandex Finance, работающая на территории Ирландии, подала заявление о прекращении деятельности. Об этом свидетельствуют данные ирландского Бюро регистрации предприятий. Факт этого также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Ирландский "Яндекс" заявил о прекращении деятельности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о прекращении деятельности ирландской структуры IТ-компании сообщала газета "Коммерсантъ".

Согласно данным ирландского Бюро, Yandex Finance подала "заявление о добровольном прекращении деятельности". Обращение было зарегистрировано в базе данных 17 июня.

Компании,Яндекс,
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