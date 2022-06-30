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1 час назад

РБК: из-за увеличения времени перелета казино в Сочи и Калининграде недосчитались посетителей

BFM.RUиещё 1

Игорный бизнес страдает из-за геополитики: на фоне спецоперации на Украине снизилось число посетителей казино в Сочи и Калининграде — из-за более долгого перелета из Москвы игорная зона «Красная Поляна» в первом полугодии недосчиталась 23% посетителей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом РБК сообщил председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Афиногенов. При этом посещаемость игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области снизилась на 15-20% по сравнению с 2021 годом, сообщает топ-менеджмент.

Казино в Сочи и Калининграде недосчитались посетителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в России действуют четыре игорные зоны. Одна из них расположена в Приморье. По данным издания, инвестор из Гонконга отложил второй этап развития этой площадки.

Конечная цель игорных зон на ближайшие пять лет, утверждает Афиногенов, — развить близлежащую туристическую инфраструктуру до такого уровня, при котором неигровые доходы от сопутствующих развлечений будут превышать 50%. Сейчас они ни в одной игорной зоне не превышают 10%.

Компании,Дмитрий Афиногенов,
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