В Shell раскритиковали идею о потолке цен на нефть из РФ

Инициатива с ограничением цен на нефть из России даст видимый результат, если к ней присоединится большинство стран. Об этом со ссылкой на главу британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, пишет Bloomberg, передает ТАСС.
«Инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы», — подчеркнул ван Берден.
По его словам, нефть из России будет поставляться в те страны, которые не против купить ее, если большинство не поддержит меру. В этой связи, как указал ван Берден, сейчас уже можно увидеть недостатки данной инициативы.
Накануне парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес сообщил об отсутствии планов Латинской Америки поддерживать G7 в инициативе по ограничению цен на нефть из России. Он придерживается мнения, что
страны «Большой семерки» собираются лишь сжигать за собой мосты.
Ранее газета The Guardian, ссылаясь на заявление аналитика Алекса Лоусона, сообщила, что Европа будет продолжать получать нефть из России через «черный ход» - через Индию.