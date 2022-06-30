В Shell раскритиковали идею о потолке цен на нефть из РФ

Инициатива с ограничением цен на нефть из России даст видимый результат, если к ней присоединится большинство стран. Об этом со ссылкой на главу британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

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«Инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы», — подчеркнул ван Берден.

По его словам, нефть из России будет поставляться в те страны, которые не против купить ее, если большинство не поддержит меру. В этой связи, как указал ван Берден, сейчас уже можно увидеть недостатки данной инициативы.

Накануне парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес сообщил об отсутствии планов Латинской Америки поддерживать G7 в инициативе по ограничению цен на нефть из России. Он придерживается мнения, что

страны «Большой семерки» собираются лишь сжигать за собой мосты.