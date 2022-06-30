Российские банки стали меньше кредитовать друг друга

В апреле российские банки сократили объём кредитов, которые выдали друг другу, на 14% (1,43 трлн рублей) по сравнению с мартом. Это самое резкое падение за четыре года, сообщил РБК со ссылкой на статистику Банка России. Финансовые организации сокращают кредитование с начала военной операции РФ на Украине. Сначала уменьшение было незначительным, но с каждым месяцем оно увеличивается.

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В феврале межбанковское кредитование (МКБ) просело на 5,1% (610 млрд рублей), в марте — на 10,7% (1,23 трлн рублей). За три месяца оно рухнуло на 27,2%, или на 3,65 трлн рублей.

По мнению управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, это могло произойти из-за двух факторов:

валютной переоценки большой доли валютных ссуд из-за укрепления рубля;

снижения валютного кредитования из-за санкций, которые запрещают некоторым банкам операции с ней.

При этом оценить реальное влияние каждого из факторов невозможно, добавил Сусин. Ещё один собеседник издания подтвердил, что рынок стал заметно меньше из-за сокращения валютных операций. По данным за 1 февраля, около трети межбанковских кредитов были валютными — 4,2 трлн рублей, или $53,9 млрд.

В конце марта — начале апреля рынок МКБ замер из-за отключения биржевых терминалов Bloomberg и Reuters, через которые в основном заключали межбанковские сделки, а также из-за того, что многие банки не подготовили соглашения по подтверждению сделок через СПФС, сообщил один из экспертов.

Участники рынка сошлись во мнении, что ситуация не несёт риски для банковского сектора России.