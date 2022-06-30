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2 часа назад

Российские банки стали меньше кредитовать друг друга

Секрет Фирмы

В апреле российские банки сократили объём кредитов, которые выдали друг другу, на 14% (1,43 трлн рублей) по сравнению с мартом. Это самое резкое падение за четыре года, сообщил РБК со ссылкой на статистику Банка России. Финансовые организации сокращают кредитование с начала военной операции РФ на Украине. Сначала уменьшение было незначительным, но с каждым месяцем оно увеличивается.

Российские банки стали меньше кредитовать друг друга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале межбанковское кредитование (МКБ) просело на 5,1% (610 млрд рублей), в марте — на 10,7% (1,23 трлн рублей). За три месяца оно рухнуло на 27,2%, или на 3,65 трлн рублей.

По мнению управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, это могло произойти из-за двух факторов:

  • валютной переоценки большой доли валютных ссуд из-за укрепления рубля;
  • снижения валютного кредитования из-за санкций, которые запрещают некоторым банкам операции с ней.

При этом оценить реальное влияние каждого из факторов невозможно, добавил Сусин. Ещё один собеседник издания подтвердил, что рынок стал заметно меньше из-за сокращения валютных операций. По данным за 1 февраля, около трети межбанковских кредитов были валютными — 4,2 трлн рублей, или $53,9 млрд.

В конце марта — начале апреля рынок МКБ замер из-за отключения биржевых терминалов Bloomberg и Reuters, через которые в основном заключали межбанковские сделки, а также из-за того, что многие банки не подготовили соглашения по подтверждению сделок через СПФС, сообщил один из экспертов.

Участники рынка сошлись во мнении, что ситуация не несёт риски для банковского сектора России.

24 июня стало известно, что российские банки — Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие» — приостановили открытие вкладов и накопительных счетов в иностранной валюте. В Росбанке пояснили, что не знают, до какого времени будет действовать ограничение. При этом там обратили внимание, что для клиентов доступны рублёвые депозиты.

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