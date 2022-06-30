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1 час назад

Всемирно известный бренд обуви уходит из России

Елена Прошина

Американская обувная компания Converse, принадлежащая Nike, уйдет с рынка России. Об этом Telegram-каналу «Отдел стиль жизни» сообщили сотрудники бренда.

Всемирно известный бренд обуви уходит из России
Фото: РамблерРамблер

По их словам, русскоязычный сайт компании перестанет работать в РФ уже на следующей неделе — 4-5 июля. При этом пока на портале нет соответствующего предупреждения. Сотрудники бренда признались Telegram-каналу, что им запретили выступать в социальных сетях с заявлениями на счет дальнейшей судьбы Converse в России.

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Ранее также сообщалось, что американская компания спортивной одежды и товаров Nike, начавшая свою деятельность в РФ еще в 1994 году, полностью уходит из страны. Решению предшествовали три месяца приостановки работы в России.

Компании,
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