Всемирно известный бренд обуви уходит из России

Американская обувная компания Converse, принадлежащая Nike, уйдет с рынка России. Об этом Telegram-каналу «Отдел стиль жизни» сообщили сотрудники бренда.
По их словам, русскоязычный сайт компании перестанет работать в РФ уже на следующей неделе — 4-5 июля. При этом пока на портале нет соответствующего предупреждения. Сотрудники бренда признались Telegram-каналу, что им запретили выступать в социальных сетях с заявлениями на счет дальнейшей судьбы Converse в России.
Ранее также сообщалось, что американская компания спортивной одежды и товаров Nike, начавшая свою деятельность в РФ еще в 1994 году, полностью уходит из страны. Решению предшествовали три месяца приостановки работы в России.