Всемирно известный бренд обуви уходит из России

По их словам, русскоязычный сайт компании перестанет работать в РФ уже на следующей неделе — 4-5 июля. При этом пока на портале нет соответствующего предупреждения. Сотрудники бренда признались Telegram-каналу, что им запретили выступать в социальных сетях с заявлениями на счет дальнейшей судьбы Converse в России.